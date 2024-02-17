Названа общая сумма исков россиян к Euroclear и Clearstream

Общая сумма исков в российских арбитражных судах к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream достигла ₽689,5 млрд, подсчитали в РБК.

Для сравнения: в августе 2023 года было зафиксировано исков на ₽200 млрд. Требования значительно выросли после подачи управляющей компанией «Альфа-Капитал» иска к Euroclear на рекордных ₽248 млрд на этой неделе.

В общей сложности на данный момент в арбитражные суды РФ поступило 98 исков к европейским депозитариям. Три из них коллективные. Удовлетворительного решения удалось добиться МТС-Банку, УК «Лидер», Росбанку, инвестбанку «Синара», Россельхозбанку и «Объединенной управляющей компании». Их совокупные требования составили ₽10 млрд.

До этого стало известно, сколько Euroclear заработала на замороженных активах России в 2023 году.

Ранее сообщалось о подготовке Центробанком исков по возврату международных резервов.