В Сбере назвали популярные стратегии сбережений своих клиентов

Сбер: клиенты под знаком Рака имеют больше всего средств в общей структуре вкладов

Клиенты Сбера, родившиеся под знаком Рака, имеют самое большое количество средств в общей структуре вкладов (8,9%), следует из анализа Сбера.

Вторыми стали Тельцы (8,8%), и третьими – Водолеи (8,7%).

По данным исследования, Тельцы и Близнецы стали лидерами по величине стартового взноса (средняя сумма открытия вкладов 534 тыс. рублей).

Также выяснилось, что клиенты, родившиеся под знаком Стрельца, являются наиболее активными пользователями вкладов с надбавками (45,6%).

Кроме того, 19,6% Стрельцов и 19,4% Близнецов имеют хотя бы один вклад с возможностью внесения дополнительных средств, а Козероги в 81% случаев выбирают вклады на «новые деньги».

Что касается валютных вкладов, 16,5% от всех средств в валютах находятся у Рыб, а 13% — у Скорпионов. Третьими, по данным исследования, стали Овны (9,5%).

Исследование показало, что в детских вкладах самыми популярными именами у девочек стали Анастасия, Дарья и Виктория, а у мальчиков – Артем, Александр и Максим. Также больше всего детских продуктов оформлено на детей под знаком Рака (9,1%), Льва (8,95%) и Девы (8,82%).

По среднему чеку открытия вкладов выделяются Козероги — 85,8 тыс. рублей.