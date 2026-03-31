Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот»

Павел Бедняков/РИА Новости

Евросоюз ввел в оборот понятие «теневой флот», чтобы легитимно заниматься разбоем на морских коммуникациях и действовать против российских морских перевозок. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии, передает РИА Новости.

«В Евросоюзе даже изобрели определение «теневой флот», которого не существует в международном морском праве, и под предлогом борьбы с этим флотом осуществлялся разбой на морских коммуникациях», — отметил он.

Патрушев указал, что действия Евросоюза и Запада в целом нацелены на то, чтобы усложнить международные перевозки грузов, в результате чего Россия вынуждена усиливать защиту собственных судов.

20 марта стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили в западной части Средиземного моря судно «Дейна», входящее в состав российского «теневого флота». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X.

По данным Reuters, на борт танкера, следующего под флагом Мозамбика из порта Мурманска, высадились французские военные. Отмечается, что причиной операции стали подозрения на «использование фальшивого флага». Агентство уточнило, что операция проводилась при участии британских союзников.

Ранее премьер Великобритании разрешил задерживать подсанкционные суда «теневого флота».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!