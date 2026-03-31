«Самаранефтегаз» сократил потребление энергии на 54 млн кВтч в 2025 году

Программа энергосбережения сэкономила «Самаранефтегазу» 288 млн рублей
Пресс-служба «Роснефти»

«Самаранефтегаз», входящий в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», сократил потребление энергоресурсов на 54 млн кВт·ч по итогам 2025 года. Об этом сообщается на сайте нефтяной компании.

Отмечается, что экономический эффект от реализации программы энергосбережения составил около 288 млн рублей.

«Повышение эффективности работы производственных активов является одним из ключевых приоритетов стратегии НК «Роснефть». Предприятия компании на системной основе реализуют мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, сокращение энергопотребления, а также оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Роснефти», на предприятии выполнили более 2 тыс. мероприятий, основная часть которых направлена на внедрение инновационного оборудования и энергосберегающих технологий в механизированной добыче и на объектах производственной инфраструктуры.

В свою очередь, на скважинном фонде были установлены погружные электроцентробежные насосы с повышенным КПД, высоковольтные электродвигатели и энергоэффективные трансформаторы.

При этом ключевым направлением стала оптимизация потребления энергии насосными агрегатами системы поддержания пластового давления, которые являются одними из наиболее энергоемких видов оборудования. Так, после модернизации производительность насосов на ряде объектов выросла с 180 м³/ч до 240 м³/ч. Отмечается, что это позволило сэкономить более 4 млн кВт·ч.

По результатам аудита энергетического менеджмента в 2025 году подтверждена эффективность системной работы предприятия в этой сфере, включая непрерывный мониторинг энергопотребления.

 
