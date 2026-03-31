Сбер и «Авито» поддержат креативных предпринимателей

Клиенты Сбера, которые вышли на «Авито» с творческим бизнесом, смогут получить до 50 тыс. бонусов на продвижение товаров и услуг, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что программа доступна для новых пользователей «Авито» и тех, чьи траты на продвижение не превышали 1000 рублей за последние полгода. Также в «Авито» подчеркнули, что к программе смогут подключиться только предприниматели с верифицированным бизнес-аккаунтом.

По правилам программы минимальное пополнение в первый месяц должно быть 5000 рублей.

Как показало исследование «СберАналитики», количество предпринимателей в креативных индустриях за последний год увеличилось на 10,6%.