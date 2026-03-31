В Сбере дали прогноз по ВВП России в 2026 году

В 2026 году инвестиции частного сектора в Россию сократятся на 1-2% по сравнению с прошлым годом, а ВВП страны увеличится на 1%. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что за минувшие месяцы отечественный рынок смог адаптироваться к трансформации налоговой системы.

«В начале года это вызвало повышенную волатильность цен. По нашей оценке, совокупный вклад нововведений в инфляцию составил 0,6-0,8 процентного пункта, то есть остался ниже 1%, что демонстрировали расчеты», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

Оперативные данные сигнализируют о благоприятном ценовом фоне — рост цен в текущем году будет на уровне 6% и останется невысоким по историческим меркам, резюмировал Ведяхин.