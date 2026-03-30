В Сбербанке заявили о потенциале DAO для снижения издержек бизнеса

Ведяхин: DAO могут стать альтернативой традиционным моделям управления
Децентрализованные автономные организации (DAO) сегодня выступают попыткой найти баланс между автоматизацией процессов с помощью кода и механизмами коллективного управления. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он пояснил, что управление в DAO осуществляется с использованием токенов — цифровых активов, предоставляющих право голоса. Влияние участника зависит от объема принадлежащих ему токенов, что позволяет определять направления развития системы, распределять ресурсы и менять параметры ее работы.

Ведяхин добавил, что современные DAO представляют собой не просто системы на базе блокчейна, а более сложные структуры, сочетающие технологии распределенного реестра и генеративный искусственный интеллект.

Топ-менеджер Сбера отметил, что в такой модели функции сотрудников выполняют ИИ-агенты, а задачи реализуются через смарт-контракты, которые эти агенты исполняют, анализируют и оптимизируют. При этом процессы обработки ошибок, адаптации и самообучения переходят к автономным системам с возможностью самостоятельного изменения алгоритмов.

Вместе с тем Ведяхин указал, что наличие токенов не всегда обеспечивает реальное распределение власти. По его словам, команды проектов и крупные инвесторы нередко сохраняют контроль через аффилированные структуры, что может приводить к конфликтам внутри таких организаций.

Он также отметил, что большинство DAO не имеют статуса юридического лица и функционируют как неформальные объединения. Несмотря на это, модель рассматривается как перспективный инструмент управления в системах с большим числом автономных участников.

Отдельно Ведяхин выделил потенциал DAO для российского рынка. По его оценке, такие механизмы способны существенно сократить транзакционные издержки между контрагентами, в частности в промышленной кооперации, логистике и совместном использовании инфраструктуры. Одним из факторов сдерживания он назвал культурные особенности бизнеса, ориентированного на ручное управление процессами.

В то же время Сбер рассматривает развитие децентрализованных технологий как стратегическое направление, усиливая фокус на блокчейн-решениях и искусственном интеллекте. В Сбербанке также заявили о готовности поддерживать клиентов в реализации экспериментальных проектов с использованием DAO и других децентрализованных механизмов.

 
