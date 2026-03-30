В России оценили вероятность доллара по 90 рублей

Курс доллара может подниматься до 90–95 рублей лишь эпизодически и во второй половине года. Об этом «Газете.Ru» заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

26 марта глава РСПП Александр Шохин в кулуарах съезда объединения заявил, что российские экспортеры ожидают ослабления рубля и курс доллара в диапазоне 90–95 рублей, однако в ближайшее время такой сценарий может не реализоваться.

«Доллар по 90–95 рублей возможен, например, при локальном дефиците валюты или на фоне острого геополитического негатива. В целом к концу года рубль может несколько ослабнуть под влиянием сезонного роста расходов, восстановления импорта и цикла снижения ключевой ставки. При этом предложение валюты, вероятно, останется достаточно комфортным большую часть времени, поэтому устойчивого закрепления курса доллара значительно выше 85 рублей ждать пока не стоит», — отметил Бахтин.

По его словам, ослабление рубля выгодно экспортерам, но создает риски для импортеров, бизнеса и потребителей. Бахтин пояснил, что более слабый рубль означает для экспортеров рост рублевой выручки, повышение конкурентоспособности на внешних рынках и дополнительные стимулы для наращивания поставок за рубеж.

Однако у такой динамики есть и обратная сторона: в наибольшей степени от ослабления нацвалюты могут пострадать импортеры, а также компании, зависящие от зарубежных комплектующих, оборудования и сырья, предупредил Бахтин. Речь, в частности, идет о производителях автомобилей, электроники, лекарств, одежды, а также об аграрных предприятиях, уточнил эксперт.

Он добавил, что девальвация рубля на 15–20% способна добавить до 2 процентных пунктов к инфляции и замедлить снижение ключевой ставки. По словам эксперта, смягчения денежно-кредитной политики сейчас ждут практически все компании на рынке.

Для обычных потребителей слабый рубль означает прежде всего удорожание импортных товаров и более дорогие зарубежные поездки, подчеркнул Бахтин.

Он сказал, что сейчас предложение зарубежной валюты в России и спрос на нее находятся в относительном равновесии, хотя и остаются слабыми. Предложение иностранной валюты пока формируется на базе стоимости нефти Urals января-февраля, когда она находилась примерно у отметки $45 за баррель, пояснил инвестстратег. При этом спрос на валюту остается подавленным из-за высоких реальных процентных ставок и слабой потребительской активности, добавил Бахтин.

Эксперт ожидает, что ближе к лету на рынок начнет поступать выручка от более высоких цен на энергоносители. Одновременно по мере снижения ключевой ставки и исчерпания складских запасов у импортеров должен постепенно оживать спрос на валюту и импорт, заключил Бахтин.

По данным Investing.com, 27 марта доллар стоил более 80,9 рубля.

Ранее был назван курс доллара, выгодный для покупки валюты.