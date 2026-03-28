Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Саудовская Аравия достигла своего предела экспорта нефти мимо Ормузского пролива

Hamad I Mohammed/Reuters

Саудовская Аравия вывела свой ключевой нефтепровод «Восток–Запад», пролегающий в обход Ормузского пролива, на полную мощность — 7 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Эр-Рияд задействовал этот маршрут в качестве резервного плана для наращивания экспорта нефти через Красное море на фоне фактической блокады Ормузского пролива, возникшей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Достижение проектной мощности трубопровода позволяет королевству сохранять экспортные объемы даже в условиях блокирования основного морского пути. Это решение стало частью более широкой стратегии Эр-Рияда по обеспечению стабильности поставок на мировые рынки на фоне растущей геополитической напряженности в регионе.

Нефтепровод «Восток–Запад», соединяющий месторождения на востоке Саудовской Аравии с терминалами на Красном море, был построен именно как обходной маршрут на случай перекрытия Ормузского пролива, через который обычно провозится около 20% объема мирового экспорта нефти.

Сейчас, когда пролив блокирован Ираном, саудовская нефть поступает по трубопроводу в порт Янбу на побережье Красного моря, где ее грузят на танкеры для дальнейшей транспортировки.

Ранее в США заявили о возможности открытия Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!