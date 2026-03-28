В Сбере назвали преимущество цифрового рубля

Цифровой рубль и криптовалюта являются разными инструментами, заявил РИА «Новости» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что цифровой рубль, над созданием которого начали работать в 2021 году, является дополнением к уже существующим формам российской национальной валюты, среди которых наличная и безналичная.

«Цифровой рубль и криптовалюта решают разные задачи, и прямой конкуренции между ними нет. Преимущество заключается в том, что сегодня ни один цифровой актив не может быть платежным средством», — сказал Ведяхин.

По его словам, эмиссия и оборот токенов в публичных блокчейнах способствуют развитию финансовых продуктов.

«В том числе благодаря этим возможностям мы в последние годы видим, как финтех стремительно развивается именно на базе публичных блокчейнов», — сказал он.