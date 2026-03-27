Аграриям Подмосковья напомнили о мерах поддержки

Александр Кряжев/РИА Новости

В Московской области в этом году сохранили мощный инструмент поддержки сельхозпроизводителей – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Речь идет о специальном режиме налогов для аграриев с нулевой ставкой, уточняет 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Если на федеральном уровне фермерам доступен налог с базовой ставкой в 6% от прибыли, то в Подмосковье предусмотрены льготы, согласно которым ставки обнуляются для всех соответствующих критериям плательщиков. Так, важно, чтобы не менее 70% выручки фермерского хозяйства формировалось за счет собственной сельхозпродукции, пояснили в министерстве.

Налоговая льгота будет доступна аграриям региона до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку фермеров, которые смогут поддержать развитие своих хозяйств освободившимися средствами.

Кроме ЕСХН в Московской области действует упрощенная система налогообложения для предприятий агропромышленного комплекса с пониженными ставками. Лимит годового дохода для применения системы с учетом ежегодной индексации повышается до 490,5 млн рублей. Также до конца 2028 года продлен режим налога на профессиональный доход, который составляет 4% при работе с физлицами и 6% для юрлиц без необходимости страховых взносов.

До этого зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что в России для начинающих фермеров предусмотрены различные льготы, которые направлены на помощь в развитии подсобного хозяйства. В первую очередь – это право на получение гранта на сумму до 30 млн рублей. Грант предназначен для открытия крестьянско-фермерского хозяйства, конкретная выплата зависит от специфики проекта, региона проживания и других условий. Самозанятым также полагается выплата до 200 тыс. рублей по соцконтракту на развитие личного подсобного хозяйства. Эти средства можно потратить на оборудование, животных, семена, корма и так далее, отметила депутат.

Жителям Подмосковья ранее назвали самые прибыльные идеи для фермерства.

 
