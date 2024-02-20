Жителям Подмосковья назвали самые прибыльные идеи для фермерства

Подмосковье – это выгодный с точки зрения географического положения регион для ведения сельского хозяйства, считает исполнительный директор ассоциации «Фермеры Московской области» Александр Попов. Среди наиболее перспективных и прибыльных направлений с быстрой окупаемостью он в интервью телеканалу «360» назвал выращивание ягод, пчеловодство и другие.

В Подмосковье отмечается высокий спрос на фермерскую продукцию, подчеркнул Попов. При этом рынок постоянно меняется, появляются новые ниши, которые важно успеть вовремя занять.

«Бесспорно, остаются интересными рыбоводство и пчеловодство, — отметил эксперт. — У нас есть ряд классных проектов, которые были реализованы и реализуются до сих пор. В топе — ягоды косточковой культуры и производство баранины».

Самым подходящим направлением для запуска стартапа в 2024 году Попов считает ягодное. По его словам, в этой сфере отмечается быстрая окупаемость при минимальных вложениях. Причем в регионе можно выращивать ягоды разных видов как на закрытом, так и на открытом грунте.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о планах инвесторов продолжить реализацию проектов в сфере импортозамещения, в том числе в сельском хозяйстве. В такие проекты планировалось вложить порядка 24 млрд рублей.

Россиянам ранее назвали самые перспективные профессии в сельском хозяйстве.