Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Власти Москвы подали иск к «Вкусно — и точка» на сотни миллионов

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Департамент городского имущества Москвы подал иск к компании «Система ПБО», управляющей сетью «Вкусно — и точка», на сумму около 413 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 26 марта и пока не принят к рассмотрению. Причины требований и другие детали спора не раскрываются.

Американская сеть McDonald's ушла с российского рынка в 2022 году, продав бизнес своему лицензиату Александру Говору. Сейчас он управляет ресторанами под брендом «Вкусно — и точка». Сеть «Вкусно — и точка» объединяет более 920 заведений в 65 регионах России. Большую часть продукции компания получает от более чем 100 российских поставщиков.

До этого московский суд признал платформу для размещения петиций Change. org. Pbc и разработчика приложения для аквалангистов PADI Americas Inc виновными в нарушении закона о персональных данных. Так, Сhange. org. Pbc назначен штраф в размере 1 млн рублей, а PADI Americas Inc — на 6 млн рублей.

Ранее суд обязал Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube выплатить $3 млн девушке, ставшей зависимой от соцсетей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
