Власти Москвы подали иск к «Вкусно — и точка» на сотни миллионов

Департамент городского имущества Москвы подал иск к компании «Система ПБО», управляющей сетью «Вкусно — и точка», на сумму около 413 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 26 марта и пока не принят к рассмотрению. Причины требований и другие детали спора не раскрываются.

Американская сеть McDonald's ушла с российского рынка в 2022 году, продав бизнес своему лицензиату Александру Говору. Сейчас он управляет ресторанами под брендом «Вкусно — и точка». Сеть «Вкусно — и точка» объединяет более 920 заведений в 65 регионах России. Большую часть продукции компания получает от более чем 100 российских поставщиков.

