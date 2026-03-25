Стало известно, куда полетят россияне на весенних каникулах

«Авиасейлс»: на весенних каникулах россияне полетят в Узбекистан и Египет
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Доля зарубежных поездок россиян на весенние школьные каникулы в 2026 году выросла на 8% и достигла 41%. Также увеличилась доля семейных поездок — на 2 п. п., до 11%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авиасейлс», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Среди зарубежных направлений лидирует Узбекистан. На него приходится 19% всех международных бронирований авиабилетов на весенние каникулы. В пятерку также вошли Турция (13%), Китай (8%), Армения (8%) и Грузия (5%).

Самым семейным зарубежным направлением стал Египет. Доля бронирований с детьми здесь составляет 16%, хотя само направление занимает 1% от всех зарубежных бронирований. Среди популярных направлений чаще всего с детьми летят в Китай, где на семейные поездки приходится 14% бронирований.

Самым популярным направлением по России стала Москва. На нее приходится 22% всех бронирований. Также в топ вошли Санкт-Петербург (12%), Сочи (9%), Калининград (5%) и Минеральные Воды (5%).

Среди внутренних направлений чаще всего с детьми летят в Сочи, где на семейные поездки приходится 21% бронирований. На втором месте Калининград с долей 17%.

Весенние каникулы в российских школах продлятся с 28 марта по 5 апреля 2026 года.

