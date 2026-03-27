Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Москве вырос спрос на поваров-сушистов

Профи.ру: спрос на поваров-сушистов в Москве вырос на 6% в 2025 году
Рост потребления блюд японской кухни в Москве привел к увеличению спроса на поваров-сушистов в Москве: в 2025 году он увеличился на 6% по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса Профи.ру, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

На фоне роста рынка эксперты отмечают нехватку квалифицированных кадров, в частности, поваров-универсалов. Среди соискателей также отмечается высокий процент стажеров и специалистов без опыта, поэтому компаниям приходится увеличивать затраты на обучение.

По данным сети ресторанов Ёбидоёби, в одной точке продажи готовой японской еды в среднем работают пять-семь поваров. При этом сохраняется заметный разрыв в зарплатах: в Москве и Санкт-Петербурге доход сушиста составляет 120–200 тыс. рублей, в регионах — до 80 тыс. рублей.

Согласно статистике Ёбидоёби, за 2025 год россияне купили блюда японской кухни на 9 млрд рублей. Продажи год к году (2025 к 2024-му) выросли на 36%. За первые три месяца 2026 года спрос также увеличился — на 26%.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!