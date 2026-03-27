В Москве вырос спрос на поваров-сушистов

Профи.ру: спрос на поваров-сушистов в Москве вырос на 6% в 2025 году

Рост потребления блюд японской кухни в Москве привел к увеличению спроса на поваров-сушистов в Москве: в 2025 году он увеличился на 6% по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса Профи.ру, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

На фоне роста рынка эксперты отмечают нехватку квалифицированных кадров, в частности, поваров-универсалов. Среди соискателей также отмечается высокий процент стажеров и специалистов без опыта, поэтому компаниям приходится увеличивать затраты на обучение.

По данным сети ресторанов Ёбидоёби, в одной точке продажи готовой японской еды в среднем работают пять-семь поваров. При этом сохраняется заметный разрыв в зарплатах: в Москве и Санкт-Петербурге доход сушиста составляет 120–200 тыс. рублей, в регионах — до 80 тыс. рублей.

Согласно статистике Ёбидоёби, за 2025 год россияне купили блюда японской кухни на 9 млрд рублей. Продажи год к году (2025 к 2024-му) выросли на 36%. За первые три месяца 2026 года спрос также увеличился — на 26%.

