Стало известно, как россияне хранят и копят деньги

Почти треть (28%) опрошенных россиян хранят деньги наличными дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

40% опрошенных россиян используют и банковские счета, и наличные дома для хранения и приумножения сбережений. 31% хранят деньги исключительно в банке. В 2026 году треть (33%) россиян планируют увеличить долю банковских сбережений, а 25% — наоборот, хранить больше наличных дома. Остальные хотят оставить диверсифицированный подход (42%).

В 2025 году в тройку самых популярных инструментов для приумножения средств у респондентов вошли вклады (27%), покупка валюты (26%), недвижимость (15%). Низкий интерес россияне проявили к драгоценным металлам (7%) и 8% инвестировали в акции и ценные бумаги. При этом 34% опрошенных не использовали никаких инструментов для увеличения дохода или сохранения средств.

«Результаты исследования показывают, что россияне демонстрируют крайне осторожный подход к управлению финансами. Даже несмотря на рост финансовой культуры, все равно сохраняется интерес к традиционным инструментам. Это сигнал рынку, который говорит о том, что клиентам нужны понятные цифровые решения, которые закрывают основные потребности, отражают запрос на скорость, прозрачность и персонализацию финансовых услуг, но не добавляют дополнительную тревожность», — отметил генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Александр Крайник.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

