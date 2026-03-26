Стало известно, может ли работодатель контролировать личные переписки

Работодатели не имеют права контролировать личные переписки россиян, содержимое их личных смартфонов и ноутбуков, а также информацию, не связанную с работой. Об этом «Газете.Ru» рассказали в департаменте организационного развития Роскачества.

«Работодатель вправе контролировать рабочие процессы, то есть выполнение задач, использование корпоративной техники, служебную переписку, если это закреплено во внутренних документах и сотрудник об этом уведомлен. Как только речь заходит о личной переписке, личных аккаунтах, содержимом личных устройств или информации, не связанной с работой — это уже зона личной жизни, вмешательство в которую без согласия сотрудника незаконно. Сотрудник вправе требовать компенсацию морального вреда, если доказано неправомерное вмешательство в его личную жизнь или нарушение тайны переписки», — отметили в департаменте.

В Роскачестве отметили, что размер компенсации зависит от обстоятельств: степени вмешательства, последствий для сотрудника, распространения информации третьим лицам, а также поведения работодателя после инцидента. Риски возникают, когда работодатель выходит за рамки трудовых отношений и нарушает закрепленные права, предупредили в департаменте. Например, незаконно получает доступ к личной переписке, устанавливает скрытое наблюдение без уведомления, собирает и обрабатывает персональные данные без подписания согласия на обработку этих персональных данных, пояснили в Роскачестве. Там добавили, что работодателю важно четко и прозрачно прописать в локальных актах, какие именно формы применяются, в каком объеме и с какой целью. Сотрудник, в свою очередь, должен быть ознакомлен с этими правилами под подпись, подчеркнули в департаменте. Также важно разграничить рабочие и личные каналы коммуникации и не смешивать их, считают в ведомстве.

