Карьерный эксперт раскрыла, как количество прочитанных книг влияет на трудоустройство

При отборе кандидатов работодатели обычно не смотрят на количество прочитанных ими книг, важны реальные навыки. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала карьерный консультант, управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова.

«Никакое количество книг не гарантирует получение должности, даже если это самая первая работа. Мне не известны компании, которые ориентируются в оценке кандидата на количество прочитанных книг. Знания важны, но в первую очередь оцениваются навыки», — подчеркнула она.

Эксперт рассказала, в каком случае при прочтении книги можно выработать рабочий навык.

«Навыки возможно получить, применяя знания в процессе решения задач, по отдельности — нет. Например, можно прочитать одно пособие по операционному менеджменту, взять оттуда методологию описания процесса и методично, повторив несколько раз, получить навык. И вполне может быть достаточно единственной книги, если знания применимы на практике и релевантны контексту. Но прочитав сто книг и не примерив ничего, и не столкнувшись с тем, как все реально устроено, а не в теории — навыка не будет», — заключила Алфимова.

