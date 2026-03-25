Российский бизнес усилит поддержку семей с детьми в рамках социальной повестки

Поддержка семей с детьми станет одной из центральных тем ХХХV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщили организаторы.

Как отметил глава РСПП Александр Шохин, в рамках съезда планируется подвести итоги работы за последние годы и обсудить взаимодействие бизнеса и власти для обеспечения устойчивого экономического роста, повышения инвестиционной активности и решения кадрового дефицита. В числе приоритетов — развитие социальной ответственности компаний, включая поддержку сотрудников с детьми.

Отмечается, что вопросы укрепления семейных ценностей и поддержки родителей являются ключевыми задачами национального проекта «Семья». При его содействии реализуются такие меры, как программа материнского капитала, льготная семейная ипотека, а также различные выплаты и инструменты, позволяющие совмещать воспитание детей с работой или обучением.

Значимую роль в этой работе играют и предприятия, внедряющие собственные программы поддержки сотрудников. В частности, в 2024 году Российская трехсторонняя комиссия утвердила рекомендации по реализации корпоративного демографического стандарта, предусматривающего широкий спектр мер — от материальной помощи до гибких условий занятости. В настоящее время такие практики реализуются уже в 80 регионах России.

Дополнительным стимулом стало принятие в 2025 году закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, с 2026 года корпоративные выплаты при рождении ребенка в размере до 1 млн рублей освобождаются от налогообложения. Ранее необлагаемый лимит составлял 50 тыс. рублей.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров выступил с инициативой создания яслей для детей сотрудников промышленных предприятий. Пилотным регионом станет Пензенская область.

Также Мантуров предложил развивать корпоративный семейный капитал и активнее внедрять демографические программы на предприятиях, в том числе в Уральском федеральном округе.

РСПП также продолжит систематизацию и распространение наиболее успешных практик. В частности, в 2025 году был представлен сборник «Бизнес. Работники. Семья», включающий опыт 27 компаний различных отраслей, реализующих программы поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.