ВТБ перевел половину розничных кредитов «Почта Банка»

Заемщикам «Почта Банка» рекомендовали открыть счет в ВТБ для обслуживания кредита
ВТБ завершает интеграцию с «Почта Банком». Последний этап – перевод кредитов. Финансовая организация уже перевела половину портфеля. Процесс автоматический, но заемщикам необходимо открыть счет в ВТБ, сообщили в пресс-службе банка.

Все условия действующих кредитных договоров сохраняются без изменений. Перед переводом клиенты получают уведомление. Чтобы избежать задержек с платежами, счет в ВТБ рекомендуется открыть заранее — именно с него будут списываться ежемесячные платежи.

Оформить счет можно тремя способами: в мобильном приложении или интернет-банке «Почта Банка», на сайте ВТБ, заказав карту, в любом отделении банка.

После завершения процедуры перевода кредита заемщик получит уведомление. Все реквизиты будут доступны в ВТБ Онлайн, а платежи начнут списываться с нового счета, резюмировали в банке.

В ВТБ подчеркивают, что клиенты «Почта Банка» могут использовать новый счет не только для погашения действующего кредита, но и для доступа ко всей продуктовой линейке банка. В частности, к повышенным ставкам по вкладам и накопительным счетам, а также к кешбэку в рублях.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
