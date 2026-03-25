Красноярское предприятие на 10% нарастило объемы производства комплексов плазменной резки

На льготное финансирование станкостроения МСП в 2026 году выделят 10 млрд рублей

Компания «ИТС-Сибирь», российский производитель оборудования для термической резки металла, получила льготный кредит в размере 150 млн рублей по совместной программе Корпорации МСП и Минпромторга России для предприятий станкостроения и робототехники. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Средства направлены на пополнение оборотных средств и позволят увеличить объем производства на 10%. Кредит предоставлен МСП Банком по фиксированной ставке 5% годовых на первый год кредитования. На второй и третий годы ставка привязана к ключевой и составляет 8,5% и 10,5% годовых соответственно.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил стратегическое значение поддержки отрасли.

«Санкции показали, насколько важно иметь собственный станочный парк. Предприятия малого и среднего бизнеса сегодня имеют хороший потенциал для вывода на рынок высокотехнологичного оборудования, которое по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Безусловно их производство — это сложный и дорогостоящий процесс, поэтому мы выделили поддержку таких компаний в отдельный трек в портфеле программ Корпорации МСП», — сказал он.

По его словам, развитие отечественного станкостроения необходимо для обеспечения технологического суверенитета страны. В 2026 году объем финансирования по программе составит 10 млрд рублей.

«ИТС-Сибирь» производит автоматизированный комплекс раскроя листового металлопроката «Енисей» и комплексы плазменной резки. Продукция применяется при строительстве трубопроводов, мостовых конструкций и атомных электростанциях.

«Привлеченное финансирование позволит нам своевременно выполнять текущие заказы и продолжать развивать собственные технологические решения, включая комплексы термической резки «Енисей». Это важный шаг для укрепления отечественного станкостроения и повышения независимости российских предприятий от импортного оборудования», — отметила финансовый директор компании «ИТС-Сибирь» Раиса Браун.