Стало известно, где россияне проведут весенние каникулы

На весенние каникулы — с 28 марта по 5 апреля 2026 года — россияне в основном бронировали отели в Москве (13%), Санкт-Петербурге (11%) и Казани (5%). Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«В остальной части топа преобладают локации Черноморского побережья и юга России, и именно они показывают самые высокие темпы роста. Так, спрос на отдых в Эстосадоке и Краснодаре вырос почти в два раза в годовом сопоставлении. В число популярных направлений для семейных поездок вернулась Анапа, несмотря на сохраняющиеся экологические проблемы: количество бронирований на весенние школьные каникулы здесь выросло более чем в полтора раза год к году», — отметили в пресс-службе платформы.

Средний чек за бронирование туристического жилья с детьми в период каникул составляет 8,2 тыс. рублей за ночь, что примерно на 2 тыс. рублей выше по сравнению с остальными бронированиями на эти даты. При этом средняя продолжительность поездки достигает три ночи — на одну ночь больше, чем в поездках без детей.

