Сбер запустил цифровые медсервисы в Подмосковье

Сбер совместно с правительством Подмосковья запустил комплекс цифровых медицинских сервисов, чтобы помочь жителям региона заботиться о здоровье, сообщает пресс-служба банка.

Теперь врачи в регионе смогут получить рекомендации ИИ при постановке диагноза, а жителям будет доступен ИИ-помощник на базе GigaChat, способный расшифровать анализы в приложении «Добродел здоровье».

«Все решения мы разрабатываем с учетом потребностей врачей и пациентов, ведь именно они — главные пользователи цифровых сервисов», — отметил директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ИИ помогает сделать различные сферы жизни комфортнее.

«В Подмосковье мы стараемся внедрять ИИ там, где нужно избавить людей от рутины, оптимизировать процессы. Это касается и здравоохранения – запись на прием через голосового помощника, чтение медицинских снимков нейросетью, заполнение врачом медкарты голосом. Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а значит больше внимания уделить пациентам во время приема», — сказал губернатор.

Проекты реализуются в рамках соглашения о сотрудничестве, нацеленного на создание и тестирование инновационных решений для здравоохранения, включая решения на основе искусственного интеллекта.