В России объяснили падение доллара до 80 рублей

Курс доллара упал до 80 рублей из-за налогового периода в России, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.



По его словам, локальный дефицит предложения зарубежных валют, подбросивший их к максимумам года, оказался быстро сглажен.

«Поддержку рублю на этой неделе оказывает налоговый период. Допускаем прокол вниз отметки 80 рублей по доллару в ближайшие дни. Если подтвердится предположение Reuters о том, что власти отложат корректировку бюджетного правила до следующего года, рубль может получить дополнительную уверенность, тогда минимумы по доллару в ближайший месяц могут быть у 77-78 рублей. И в дальнейшем, до лета, ситуация для рубля вряд ли ухудшится, так как через месяц начнет поступать экспортная выручка от более высоких цен на нефть. Правда, спрос на импорт перед летним сезоном и эффект от снижения ключевой ставки не дадут нацвалюте и заметно укрепиться», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 24 марта снижался до 80 рублей. За неделю доллар с пиковых значений подешевел примерно на 4 рубля.

Ранее в России исключили длительное ослабление рубля.