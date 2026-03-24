Россиянам рассказали, как правильно маркировать рекламу в Mах

Ключевое требование при размещении рекламы в мессенджере Mах — обязательное указание пометки «реклама», а также передача данных о рекламодателе и кампании в единый реестр через оператора рекламных данных (ОРД). При этом большинство пользователей, впервые размещающих рекламу на платформе, сталкиваются с трудностями при выборе корректного типа маркировки и заполнении данных, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе платформы для отношений с самозанятыми «Консоль».

Отдельное внимание эксперты обратили на формат нативной рекламы — то есть не прямой рекламы, а постов с рекомендациями или пользовательским опытом. В Mах она также подлежит обязательной маркировке, даже если интеграция выглядит как личная рекомендация или пользовательский контент, предупредили в пресс-службе. Нарушение этого требования может привести к штрафам до 500 тыс. рублей для юридических лиц, констатировали эксперты.

По оценкам «Консоль», значительная часть рекламных размещений в Мах проходит с техническими неточностями: например, токен не добавляется в описание поста или теряется при редактировании публикации. Эксперты также отметили рост спроса на специалистов, которые помогают с оформлением рекламных кампаний и соблюдением требований законодательства. Средний чек за рекламные услуги достиг 46 681 рубля за работу с каждой компанией, уточнили в пресс-службе.

«Рынок цифровой рекламы становится более регулируемым, и в 2026 году это особенно заметно в новых платформах, таких как Mах. Компании и самозанятые все чаще сталкиваются с необходимостью не только создавать контент, но и корректно его оформлять с точки зрения закона. Мы ожидаем рост спроса на специалистов, которые умеют работать с маркировкой рекламы и взаимодействовать с ОРД», — отметила юрист платформы для отношений с самозанятыми «Консоль» Александр Поштак.

