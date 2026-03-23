Российский суд оштрафовал Amazon на несколько миллионов

РИА: суд в Москве оштрафовал Amazon на 3 млн за неудаление запрещенных данных
Shutterstock

Московский суд оштрафовал на три миллиона рублей компанию Amazon за неудаление запрещенных данных. Об этом пишет РИА Новости.

«Признать компанию Amazon.com, Inc виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей», — сказала судья.

Как установил суд, фирма нарушила часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).

В конце января этого года компания Amazon уведомила сотрудников о сокращении 16 000 рабочих мест по всему миру для оптимизации своей деятельности. Это вторая крупная волна сокращений рабочих мест в американском онлайн-ритейлере, и она происходит всего через три месяца после того, как компания объявила о сокращении 14 000 рабочих мест . В Amazon работает около 1,5 миллиона человек по всему миру.

Ожидается, что большинство сокращений рабочих мест произойдет в США, хотя некоторые должности в Великобритании также могут быть затронуты.

Ранее клиентов Amazon предупредили о проблемах из-за атак по дата-центрам компании.

 
