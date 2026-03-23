Российский суд оштрафовал Amazon на несколько миллионов

РИА: суд в Москве оштрафовал Amazon на 3 млн за неудаление запрещенных данных

Московский суд оштрафовал на три миллиона рублей компанию Amazon за неудаление запрещенных данных. Об этом пишет РИА Новости.

«Признать компанию Amazon.com, Inc виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей», — сказала судья.

Как установил суд, фирма нарушила часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).

