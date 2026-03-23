Сбер получил отраслевую премию за решение для борьбы с «черными» брокерами

ИИ-агенты Сбера помогли выявить 1 400 «черных» кредитных брокеров
Проект Сбера стал одним из победителей первой независимой отраслевой премии финансового рынка FinForce Awards — 2026 в номинации «Лучшее AI-решение по предотвращению мошенничества» в категории «безопасность». Также в номинации «Лучшее решение на базе ИИ в сфере антифрода» лауреатом стала система противодействия мошенничеству Сбера. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что в рамках проекта «Сканер: AI-система активной защиты от нелегальной деятельности на финансовом рынке» департаментом безопасности банка разработаны и запущены ИИ-агенты на базе нейросети GigaChat. Решение автономно проводит мониторинг социальных медиа и пабликов, выявляя потенциальных злоумышленников.

Генеративные агенты смогут инициировать и поддерживать реалистичный диалог со злоумышленниками под видом потенциальных клиентов. Полученные данные используются для разоблачения мошенников.

Уточняется, что агенты помогают выявлять угрозы, автоматизировать процессы реагирования на инциденты и прогнозировать потенциальные атаки мошенников. Это способствует выявлению и предотвращению преступлений на ранних стадиях.

«Решение создано в том числе в помощь правоохранительным органам для предотвращения преступлений в кредитно-финансовой сфере. На данный момент оно помогло выявить порядка 1 400 «черных» кредитных брокеров», — рассказали в Сбере.

Обратившийся к недобросовестным посредникам человек может лишиться за долги имущества. Также черные брокеры обманом втягивают россиян в мошеннические схемы и толкают на совершение преступлений, в частности, на оформление поддельных документов и справок.

В Сбере подчеркнули, что результаты подтверждает эффективность выбранного подхода к внедрению искусственного интеллекта в задачи борьбы с преступностью.

Отмеченная премией антифрод-система Сбера по итогам 2025 года помогла россиянам уберечь от аферистов более 360 млрд рублей.

 
