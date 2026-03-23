В России появилась новая программа мотивации с возможностью долевого участия в финтехе

Финансовая группа «Свой» объявила о запуске программы долгосрочной мотивации. Она предусматривает возможность совладения бизнесом для руководителей различных уровней, сообщили в компании.

Уточняется, что инициатива направлена на формирование команды управленцев, ориентированных на стратегическое развитие и совместное управление бизнесом.

Как отметили в группе, программа стала продолжением кадровой политики, нацеленной на устойчивый рост и достижение долгосрочных результатов.

В рамках новой модели холдинг увеличил долю переменного вознаграждения и расширил круг участников программы. Если ранее опционы предоставлялись только топ-менеджменту уровня С-1, то теперь возможность участия в капитале получили руководители уровней С-2 и С-3 — главы департаментов и их заместители.

Программа распространяется на все ключевые активы группы, включая «Свой Банк», «Свой Капитал», MoneyMan, Platiza и ID Collect. В компании подчеркнули, что заинтересованы в привлечении управленцев, готовых участвовать в формировании стратегии и разделить успех бизнеса.

Отдельным элементом программы стала возможность досрочной монетизации опционов по внутренней оценке компании.

Программа рассчитана до 2030 года, при этом право исполнения опционов по номинальной цене открывается уже по итогам 2026 года.

«Сегодня финтех-группа «Свой» входит в фазу интенсивного роста, и это время открывает уникальные возможности для сильных специалистов. Мы решаем задачи, с которыми рынок еще не сталкивался, и параллельно масштабируем экспертизу, которую наша команда уже накопила», — отметил глава по управлению персоналом группы Анастасия Калмыкова.

В группе добавили, что, по данным Harvard Business Review, компании, внедряющие программы долгосрочной мотивации (LTI), демонстрируют на 12–15% более высокую доходность для акционеров.