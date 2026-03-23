Россиян предупредили о минимальной приватности в интернете

Сегодня россияне живут в реальности, где приватность в интернете фактически перестала существовать. Об этом «Газете.Ru» заявил евангелист (продвигает идеи) международной ИТ-компании KODE Сергей Спиренков.

«Идея о том, что приватность в интернете условна, получила широкое общественное осмысление после разоблачений Эдварда Сноудена в 2013 году. Тогда стало известно о глобальных программах слежки США, которые собирали данные как из закрытых каналов, так и из открытых источников: соцсетей, почтовых сервисов, поисковых запросов. В России похожий резонанс вызвал скандал с одним из сервисов по пробиву людей в 2020–2021 годах: он агрегировал данные из утечек и закрытых баз — телефоны, адреса, автомобили, паспортные данные и позволял получить информацию о человеке на коммерческой основе. После этого стало очевидно, что большие массивы персональных данных оказываются в открытом доступе и могут использоваться третьими лицами без ведома самих людей», — сказал Спиренков.

По его словам, любая утечка базы данных может быть связана с вашим публичным цифровым профилем (например, аккаунтом в сервисе доставки или маркетплейсе) и позволяет вас идентифицировать. Регулярно фиксируются утечки баз данных автомобилей, номеров телефонов, адресов, клиентов сервисов, предупредил эксперт.

По его словам, об обычном человеке можно узнать довольно много, особенно если он социально активен. Эксперт пояснил, что цифровой след формируется через социальные сети и комментарии, через фотографии и отметки друзей, через маркетплейсы, сервисы доставки и объявлений. Цифровой след формируется не только нашими действиями, но и действиями нашего окружения: один чужой пост с отметкой геолокации может рассказать о вас больше, чем ваш профиль, констатировал Спиренков.

По его словам, полностью исключить такие риски невозможно. Можно воспользоваться «правом на забвение» и удалить данные из поисковых систем, но информация все равно остается в копиях, архивах и базах, уточнил эксперт. Мера, которую можно рассмотреть — это использовать обезличенный почтовый ящик и номер телефона, не связанный с личностью, для регистрации в сервисах, посоветовал Спиренков. Это заметно сократит объем возможной информации о вас, уточнил собеседник.

Он подчеркнул, что самый эффективный подход, с практической точки зрения — осознанная публичность: контролировать, что именно вы публикуете и какие данные о себе оставляете. Парадокс современной цифровой среды в том, что наиболее защищен не тот, кто все скрывает, а тот, кто управляет своей открытостью, подчеркнул эксперт.

«Полной анонимности больше не существует, этот этап был пройден более 10 лет назад. Сегодня важнее не скрываться, а адаптироваться к новой цифровой реальности», — подытожил Спиренков.

Ранее россиян предупредили, что налоговая анализирует посты россиян в соцсетях.