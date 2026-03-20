Россиянам рассказали, куда вложить деньги кроме вкладов

Доходной альтернативой вложения денег являются облигации федерального займа. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал управляющий активами инвестиционной компании Cresco Finance Дмитрий Михеев.

По словам специалиста, для большинства россиян нет альтернативы банковским вкладам.

«Безопаснее, чем банковский вклад купить облигацию на рынке того же банка, где вы держите депозит. Что касаемо оттока, он есть, но политика ставки Центрального банка достаточно мягкая и предсказуемая. Они об этом постоянно говорят. И 20 марта мы в очередной раз увидим снижение ставки от 0,25 до 0,5%. Храня деньги на депозитах, по сути, человек не зарабатывает на них», — объяснил он.

Эксперт отметил, что депозиты позволяют только сохранить покупательскую способность денег и уберечь их от инфляции.

По словам аналитика, доходными альтернативами вложения денег будут облигации федерального займа. Он отметил, что речь идет не о корпоративных, поскольку каждая четвертая компания, выпускающая облигации, сейчас находится на грани дефолта.

Ранее россиянам пообещали, что кредиты подешевеют к лету.