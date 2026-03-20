Состоятельные клиенты ВТБ начали готовить портфели к снижению ставок

При сохранении высокой ключевой ставки состоятельные клиенты ВТБ комбинируют защитные активы и инструменты с фиксированной доходностью, сообщает пресс-служба банка.

По данным ВТБ, в среднем портфель состоятельного инвестора наполовину состоит из облигаций, а треть занимают акции российских компаний. Также 15% от портфеля составляют фонды денежного рынка, чья доходность близка к ключевой ставке. Еще 5,5% — другие фонды, 3% — драгоценные металлы, а 2,6% — структурные облигации.

В ВТБ отметили, что у инвесторов растет интерес к диверсификации по отраслям внутри акций: энергетика, ИТ и финансовый сектор. Также в портфелях стали чаще появляться фонды прямых инвестиций на стадии Pre-IPO, цифровые финансовые активы и ЗПИФы на коммерческую недвижимость.

Как отметил заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев, сейчас комбинация вкладов, облигаций и фондов денежного рынка позволяет клиентам получать стабильный пассивный доход.

«Мы понимаем, что цикл высоких ставок не вечен. Как только они начнут снижаться до 10–11%, прежние стратегии перестанут приносить реальную прибыль. Денежный поток неизбежно пойдет в активы, которые растут в новой фазе цикла: в акции, недвижимость и золото. Поэтому уже сегодня мы предлагаем клиентам выстраивать долгосрочные конструкции, которые защитят капитал и позволят заработать при любом сценарии», — сказал он.

По оценкам ВТБ, оптимальная структура портфеля на долгосрочную перспективу может включать 45% рублевых облигаций (из которых 40% в ОФЗ и 60% в корпоративных бумагах), 17% валютных облигаций, 15% акций, 9% ЗПИФов недвижимости, 9% проектов на стадии Pre-IPO и 5% золота.