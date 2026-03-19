Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

ВТБ улучшил условия покупки и продажи золота

В 23 отделениях ВТБ заработал полный комплекс услуг с физическими слитками из золота
Umit Bektas/Reuters

ВТБ запустил в 23 отделениях в России полный комплекс услуг с физическими слитками из золота, сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты ВТБ смогут покупать, продавать и хранить золотые слитки не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других крупных российских городах.

В ВТБ рассказали, что золото позволяет сократить риск девальвации рубля, а высокий спрос на него вызван ростом курса и отменой НДС на покупку. В банке добавили, что за последние 10 лет цена на золото выросла на 313%.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, рекордно высокая стоимость золота меняет поведение инвесторов.

«Золото рассматривается как одна из ключевых точек опоры. Запуск операций со слитками – это не просто расширение линейки продуктов, а выравнивание инвестиционных возможностей для жителей разных регионов по всей стране», — сказал он.

До конца года ВТБ планирует расширить услугу еще на 11 своих офисов.

Напомним, ВТБ в 2023 запустил услугу обратного выкупа золотых слитков для клиентов, которые приобрели их в банке и оставили на ответственное хранение. Также в 2024 году банк начал выкупать у клиентов мерные и стандартные слитки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
