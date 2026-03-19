ВТБ улучшил условия покупки и продажи золота

В 23 отделениях ВТБ заработал полный комплекс услуг с физическими слитками из золота

ВТБ запустил в 23 отделениях в России полный комплекс услуг с физическими слитками из золота, сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты ВТБ смогут покупать, продавать и хранить золотые слитки не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других крупных российских городах.

В ВТБ рассказали, что золото позволяет сократить риск девальвации рубля, а высокий спрос на него вызван ростом курса и отменой НДС на покупку. В банке добавили, что за последние 10 лет цена на золото выросла на 313%.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, рекордно высокая стоимость золота меняет поведение инвесторов.

«Золото рассматривается как одна из ключевых точек опоры. Запуск операций со слитками – это не просто расширение линейки продуктов, а выравнивание инвестиционных возможностей для жителей разных регионов по всей стране», — сказал он.

До конца года ВТБ планирует расширить услугу еще на 11 своих офисов.

Напомним, ВТБ в 2023 запустил услугу обратного выкупа золотых слитков для клиентов, которые приобрели их в банке и оставили на ответственное хранение. Также в 2024 году банк начал выкупать у клиентов мерные и стандартные слитки.