Продажи компьютеров в России резко сократились

Ведомости: продажи ПК упали в России в 2025 году на 30 %
Розничные продажи настольных персональных компьютеров упали в России на 25-30%, как в физическом, так и в стоимостном выражении — до 981 тысячи устройств и 48 млрд рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Интеллектуальная аналитика» пишут «Ведомости».

В материале уточняется, что резкое падение продаж компьютеров связано с подорожанием электронных компонентов и приоритетами покупателей.

По мнению экспертов, подобная ситуация на рынке сохранится и в 2026 году, пишут «Ведомости». По мнению директора IT-компании EvApps Альфреда Столярова, офисы массово заменяют ПК на ноутбуки и мини-компьютеры из Китая. Он также добавил, что существующая статистика, по которой в топе продаж сейчас находятся небрендированные компьютеры и российские бренды, в большинстве случаев, не учитывает импорт из западных стран и оживившийся вторичный рынок.

В начале года аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных ноутбуков в России, стоимость которых не превышает 50 тыс. руб. Лидерами топа по количеству приобретенных единиц за 11 месяцев 2025 года стали модели от HONOR, Lenovo, FIREBAT и Xiaomi.

Ранее стало известно, что в России появился рынок кустарно собранной оперативной памяти.

 
