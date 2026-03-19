Количество пользователей сервиса «Бери заряд» увеличилось в 1,5 раза за год

Яндекс Go увеличил сеть зарядных станций «Бери заряд» на 60% — количество превысило 60 тыс. с момента интеграции сервиса в феврале 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

Число пользователей выросло в 1,5 раза и превысило 7 млн человек. В том году в Москве сервис стал доступен на станциях МЦК, некоторых станциях метро и на велостанциях на улицах города. В компании отметили, что сейчас найти пауэрбанк «Бери заряд» можно через каждые 80 метров.

По данным комплексного отчета об интеграции «Бери заряд», в котором Яндекс Go подвел итоги работы сервиса за первый год в контуре компании, на сегодняшний день зарядки доступны более чем в 200 городах и 800 населенных пунктах России. Также сервис доступен в 20 тыс. новых партнерских локациях, включая крупные сети розничной торговли.

Напомним, услуга аренды пауэрбанков «Бери заряд» доступна в приложении Яндекс Go. По прогнозам компании, до конца 2026 года сумма инвестиций в распространение зарядных станций с момента интеграции в Яндекс Go превысит 2 млрд рублей. «Бери заряд» вошел в отдельное бизнес-направление наряду с другими арендными сервисами — самокатами и каршерингом.