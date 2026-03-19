Средний чек при покупке на Wildberries со страницы магазина селлера вырос на 37%

Средний чек при покупке на Wildberries со страницы магазина селлера выше на 37% по сравнению с покупками через отдельные карточки товаров. Об этом свидетельствуют данные аналитики объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

Отмечается, что эксперты изучили более 4 млн товарных позиций из различных категорий за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Основной причиной роста стало то, что при переходе на страницу магазина покупатели чаще добавляют в корзину несколько товаров одного продавца. На единой странице клиент видит весь ассортимент и может быстро подобрать сопутствующие товары, что расширяет корзину и увеличивает итоговую сумму заказа.

Наибольший прирост среднего чека зафиксирован в следующих категориях: мебель — +76%, бытовая техника — +48%, техника для кухни — +40%, автомобильные товары — +33%, товары для красоты — +29%. Рост также наблюдается в книгах, посуде, товарах для животных, декоре интерьера и бижутерии.

Руководитель направления монетизации портала продавцов РВБ Егор Семьянов отметил, что страница магазина на Wildberries является полноценной точкой контакта продавца с покупателем.

«Когда пользователь попадает на страницу селлера, он видит весь ассортимент и чаще добавляет в корзину сразу несколько товаров, что напрямую влияет на средний чек и конверсию. Разработка инструментов оформления и навигации внутри страниц магазинов — одно из ключевых направлений для наших партнеров. И в этом плане для расширения возможностей страницы продавцов на Wildberries мы активно развиваем сервис «Витрина магазина», — сказал он.

Напомним, сервис «Витрина магазина» позволяет продавцам задавать индивидуальный адрес страницы, добавлять логотип и фирменное оформление, формировать каталог с категориями, размещать баннеры, создавать тематические подборки и закреплять ключевые отзывы. Дополнительно предоставляется аналитика по полу, возрасту, интересам аудитории и устройствам, с которых пользователи заходят на страницу.