Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Средний чек при покупке на Wildberries со страницы магазина селлера вырос на 37%

Магазин селлера на WB оказался для бизнеса эффективнее отдельных карточек
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Средний чек при покупке на Wildberries со страницы магазина селлера выше на 37% по сравнению с покупками через отдельные карточки товаров. Об этом свидетельствуют данные аналитики объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

Отмечается, что эксперты изучили более 4 млн товарных позиций из различных категорий за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Основной причиной роста стало то, что при переходе на страницу магазина покупатели чаще добавляют в корзину несколько товаров одного продавца. На единой странице клиент видит весь ассортимент и может быстро подобрать сопутствующие товары, что расширяет корзину и увеличивает итоговую сумму заказа.

Наибольший прирост среднего чека зафиксирован в следующих категориях: мебель — +76%, бытовая техника — +48%, техника для кухни — +40%, автомобильные товары — +33%, товары для красоты — +29%. Рост также наблюдается в книгах, посуде, товарах для животных, декоре интерьера и бижутерии.

Рост среднего чека также наблюдается в большинстве других категорий, включая книги, посуду, товары для животных, декор интерьера и бижутерию.

Руководитель направления монетизации портала продавцов РВБ Егор Семьянов отметил, что страница магазина на Wildberries является полноценной точкой контакта продавца с покупателем.

«Когда пользователь попадает на страницу селлера, он видит весь ассортимент и чаще добавляет в корзину сразу несколько товаров, что напрямую влияет на средний чек и конверсию. Разработка инструментов оформления и навигации внутри страниц магазинов — одно из ключевых направлений для наших партнеров. И в этом плане для расширения возможностей страницы продавцов на Wildberries мы активно развиваем сервис «Витрина магазина», — сказал он.

Напомним, сервис «Витрина магазина» позволяет продавцам задавать индивидуальный адрес страницы, добавлять логотип и фирменное оформление, формировать каталог с категориями, размещать баннеры, создавать тематические подборки и закреплять ключевые отзывы. Дополнительно предоставляется аналитика по полу, возрасту, интересам аудитории и устройствам, с которых пользователи заходят на страницу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!