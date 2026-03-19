Стало известно, как изменение бюджетного правила повлияет на курс рубля

Доллар может подорожать до 85 рублей на фоне корректировки бюджетного правила. Такой прогноз «Газете.Ru» дали аналитики УК «Альфа-Капитал». По их оценке, «разумное» изменение параметров этого механизма способно привести именно к такому движению, не вызвав при этом резкого ускорения инфляции.

«Текущее давление на российскую валюту связано не столько с нефтью, сколько с решением Минфина скорректировать параметры бюджетного правила и отказаться от валютных операций в марте. Именно эта бюджетная настройка стала значимым фактором ослабления рубля. Снижение цены отсечения означает более слабый скорректированный торговый баланс и счет текущих операций. При прочих равных это указывает на более слабый рубль, хотя фактическая динамика курса по-прежнему будет зависеть также от движения капитала, импорта и других валютных потоков», — отметили аналитики.

Отдельно они указали на мартовский эффект. По оценке аналитиков, рост нефтяных цен сейчас не должен напрямую влиять на курс рубля, поскольку операции в рамках бюджетного правила начнутся только в следующем месяце и будут зависеть от средней цены Urals в марте. При этом продаж валюты в марте, которые соответствовали бы низким февральским ценам на нефть, не будет, и именно это обстоятельство станет значимым фактором ослабления рубля, констатировали аналитики.

По их словам, снижение цены отсечения увеличит базовый дефицит бюджета, а значит потребует большего объема заимствований через ОФЗ или сокращения расходов. По оценке компании, это будет способствовать ужесточению монетарных условий и охлаждению экономики, оставаясь при этом фактором снижения ключевой ставки ЦБ.

Российские власти обсуждают ужесточение бюджетного правила через снижение цены отсечения на нефть. Сейчас базовая цена Urals в правиле составляет $59 за баррель, а Минфин в конце февраля сообщил, что ее могут опустить ниже, чтобы лучше сохранять средства Фонда национального благосостояния и меньше давить на валютный рынок. Конкретный новый уровень на тот момент официально не был утвержден, но в новостях фигурировал ориентир $45–50 за баррель.

Практически это значит следующее: если нефть стоит выше цены отсечения, сверхдоходы не идут сразу в расходы, а направляются в ФНБ; если ниже — бюджет недополучает нефтегазовые доходы. Снижение самой цены отсечения меняет и объем операций по бюджетному правилу, и допустимый уровень бюджетных расходов. Именно поэтому Минфин приостановил в марте покупки и продажи валюты и золота на внутреннем рынке — до перенастройки параметра базовой цены на нефть.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 18 марта превышал 83 рубля в моменте.

