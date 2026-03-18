Ozon увеличит автоматизацию процессов логистики в восемь раз в 2026 году

Количество автоматизированных процессов в логистике маркетплейса Ozon вырастет в восемь раз в 2026 году. Это позволит оптимизировать складские операции и снизить нагрузку на рынок труда по мере роста логистической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в прошлом году на складах маркетплейса были внедрены 3D-сортеры и устройства для бесконтактного измерения габаритов и веса крупногабаритных товаров. В 2026 году число сортеров увеличится с 30 до более 330 единиц. Предполагается, что это повысит производительность компании при сортировке в 3 раза.

В компании уточнили, что один сортер способен обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. посылок в час — в 2–3 раза быстрее ручной сортировки. Внедрение сортеров для негабаритных товаров на 100 направлениях позволит довести долю автоматизированных процессов до 90%.

Помимо сортировочных систем на складах Ozon используются грузовые подъемники, ленточные и роликовые конвейеры. Один грузовой подъемник позволяет сократить количество работников на 2-3 человека. А конвейеры существенно ускоряют процесс перемещения товаров и помогают снизить число работников на транспортировке на 10%.

«Собственные разработки Ozon Tech более гибкие, эффективные и рентабельные по сравнению с зарубежными аналогами. Мы планомерно создаем логистическую инфраструктуру следующего поколения, и этот переход неизбежно трансформирует кадровый состав: сокращается потребность в ручном труде, но возникает запрос на инженеров, электронщиков, программистов и робототехников», — рассказал технический директор Ozon Антон Степаненко.

В пример он привел IT-систему управления складом (WMS), которая была разработана компанией и помогает контролировать все процессы на складе.

«Она включает в себя инвентаризацию, учет поступлений и отгрузок товаров, планирование маршрутов перемещения товаров внутри склада. Благодаря ей возможно уменьшить число сотрудников на 20-30% в административных и логистических отделах склада», — добавил Степаненко.

Разработкой занимается команда Ozon Tech из более 8 тыс. инженеров в робототехнической лаборатории в «Иннополисе». По данным компании, объем операций на складах вырос на 80% год к году и достиг 55 млн в сутки. А площадь логистической инфраструктуры превысила 5 млн кв.м. по полу. В 2026 году Ozon полностью закроет потребности в производстве и монтаже конвейеров для логистических центров — в 2024 году были оснащены четыре склада, в 2025-м — девять.