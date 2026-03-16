Бизнесу рассказали об изменениях архитектуры рынка цифровой рекламы

Высокие ожидания потребителя формируют новую реальность для рекламного рынка: искусственный интеллект, персонализация и уместность предложения меняют как сценарии и форматы рекламы у площадок, так и перераспределения бюджетов в поиске эффективного нарратива. Об этом заявила на конференции «Цифровой Brand Day 2026» Исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

В мероприятии приняли участие маркетологи, представители крупнейших брендов и медиарынка. Участники обсудили изменения рекламного рынка, который на данный момент объединил данные, алгоритмы, платформы и сервисы в единую инфраструктуру для продвижения брендов и роста бизнеса.

Иванова выступила в секции «Покупающие в диджитал: как продать бренд и товар в цифровой среде». Особый фокус спикер сделала на фундаментальном сдвиге в модели взаимодействия бренда и потребителя.

Отмечается, что высокие ожидания аудитории формируют новую реальность, где традиционные форматы рекламы уступают место полезным ИИ-решениям и гиперперсонализированным сервисам. Пользователи, особенно в сфере финансов, здоровья и заботы о себе, все чаще выбирают диалог с «умными» системами, так как хотят получить готовые сценарии помощи и сэкономить время.

«Перфоманс становится базой, а не будущим, а искусственный интеллект и технологичность — инструментами быстрого реагирования для построения воронки нового типа», — подчеркнула Иванова.

Как показывают проекты портала «Рамблер», интеграция бренда в этот новый пользовательский опыт — через мини-сервисы, которые за минуты решают задачи, требующие в обычных условиях получаса самостоятельного поиска, — позволяет не только повысить перформанс, но и выстроить более глубокую эмоциональную связь, формируя устойчивую лояльность, сравнимую с концепцией «любимой марки».

Также на сессии было рассмотрено, как работать с «выгоревшим» потребителем в 2026 году, который экономит, реагирует на «желтые ценники» и игнорирует инфошум. В центре внимания — антропология цифрового маркетинга: какие ценности, опыт и сервисы сегодня ожидают разные аудитории — от зумеров до «серебряного возраста», — какие триггеры стимулируют покупку и как перевести «брошенную корзину» в реальную сделку.