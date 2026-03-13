Размер шрифта
«Альфа-Капитал» усилил позиции в B2B-направлении

«Альфа-Капитал» получил Гран-при FinForce Awards за решения для бизнеса
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Управляющая компания «Альфа-Капитал» получила награду отраслевой премии FinForce Awards в номинации «Лучшие инвестиционные решения для юридических лиц», а также завоевала Гран-при в категории «Решения для бизнеса». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что жюри премии отметило проект компании по формированию отдельной бизнес-линии для работы с корпоративными клиентами и созданию современного клиентского опыта в индустрии.

Награда, по мнению компании, стала признанием результатов масштабного перезапуска направления по работе с юридическими лицами, который она проводила в течение последних двух лет.

За этот период «Альфа-Капитал» усилил позиции в сегменте B2B, выстроив собственную цифровую платформу инвестиционных решений для бизнеса и значительно сократив сроки принятия новых клиентов.

В компании также отметили, что сегодня активно работают с корпоративными клиентами, включая пенсионные фонды, страховые компании и фонды целевого капитала.

«За последний год B2B-направление удвоилось и сегодня превышает 600 клиентов. Уже с начала года мы заключили ряд договоров с фондами целевого капитала, а несколько соглашений находятся на стадии подписания. Кроме того, мы запустили проект долевого страхования жизни в партнерстве с крупной страховой компанией», — сообщил глава блока корпоративного бизнеса УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Бойко.

В долгосрочной перспективе «Альфа-Капитал» планирует продолжать наращивать долю средств корпоративных клиентов в структуре бизнеса.

 
