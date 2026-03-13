Альфа-Банк расширил географию доставки и установки терминалов

Альфа-Банк начал сотрудничество с «Почтой России». Партнерство направлено на обеспечение доставки и установки терминалов эквайринга в самых отдаленных уголках страны, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Отмечается, что новая логистическая модель позволит банку поставлять и настраивать оборудование для торгового эквайринга в более чем 30 000 населенных пунктах и охватить более 97% всех торговых точек России.

Также банк сможет доставлять терминалы туда, где ранее не было альтернативных логистических решений.

По мнению финансовой организации, это позволит бизнесу даже в труднодоступных регионах быстро подключаться к современным банковским сервисам.

«Мы хотим, чтобы как можно больше предпринимателей и торговых точек могли пользоваться нашими услугами. Поэтому постоянно расширяем зону доставки наших терминалов эквайринга», — отметила главный операционный директор Альфа-Банка Нино Кодуа.

Кроме того, Альфа-Банк продолжит совершенствовать процессы доставки и обслуживания, чтобы поддерживать клиентов на каждом этапе работы с эквайрингом.

«Наши логистические услуги адресованы как крупным игрокам, включая банки, так и МСБ. «Почта России» и Альфа-Банк вместе помогут малому и среднему бизнесу расти и совершенствовать услуги для клиентов по всей стране», — подчеркнул первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.