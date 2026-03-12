Размер шрифта
Бизнес

В штате Вашингтон приняли закон о «налоге на миллионеров»

В штате Вашингтон приняли закон о налоге в 9,9% на личные доходы свыше $1 млн
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

Законодательное собрание штата Вашингтон одобрило введение «налога на миллионеров», что может спровоцировать массовый исход состоятельных налогоплательщиков, пишет The New York Times.

Законопроект предусматривает ежегодный сбор в размере 9,9% с личных доходов выше $1 млн, он затронет около 20 тысяч домохозяйств и принесет казне штата до $4 млрд в год.

Теоретически противники закона могут попытаться заблокировать его через суд. В Вашингтоне уже 10 раз проводились референдумы по этому поводу, и местные жители неизменно высказывались против «налога на миллионеров». Однако, отмечает NYT, в последнее время общественные настроения в штате склоняются не в пользу богатых.

Налоговую инновацию активно продвигал губернатор-демократ Боб Фергюсон, подчеркивая, что налоговые поступления будут потрачены на улучшение и расширение социальных служб.

При этом дефицит бюджета Вашингтона на ближайшие 4 года оценивается в $10–12 млрд, а новый налог начнет приносить ощутимый доход не раньше 2029 года.

До сих пор Вашингтон оставался одним из девяти штатов США без подоходного налога, и там охотно селились состоятельные американцы. «Налог на миллионеров» с высокой долей вероятности вынудит их мигрировать: так, о своем решении переехать во Флориду уже объявили экс-глава сети кофеен Starbucks Говард Шульц и основатель Amazon Джефф Безос.

Ранее ввести налог для богатых призывали в России.

 
