Названы последствия переноса крайнего срока оплаты ЖКУ с 10 на 15 число

Перенос крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число сам по себе не меняет порядок начисления пеней, однако сдвигает дату начала их исчисления. Это чревато ростом задержек платежей, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

С 1 марта 2026 года в России перенесен крайний срок оплаты ЖКУ с 10 на 15 число месяца.

«Для управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций новация может оказаться чувствительной, особенно если у них ограничены финансовые резервы. Деньги, которые раньше поступали до 10-го числа и использовались для расчетов за электроэнергию, воду, топливо, оплаты подрядчиков и зарплат, теперь будут приходить на пять дней позже. Если участники рынка не успеют перестроить графики взаиморасчетов, это способно спровоцировать цепочку задержек платежей и ухудшить ликвидность во всей системе», — отметил Шедько.

Экономист считает, что для снижения таких рисков организациям придется заранее адаптироваться к новым условиям. Речь идет о пересмотре кассовых графиков, согласовании сроков расчетов с ключевыми поставщиками, оптимизации внутренних платежей и своевременном информировании граждан о новой дате оплаты, уточнил эксперт. В переходный период также может потребоваться открытие краткосрочных кредитных линий, добавил экономист.

При этом сама новация способна положительно повлиять на платежную дисциплину, уверен Шедько. Он пояснил, что перенос срока ближе к датам получения доходов населения делает расчеты более удобными для домохозяйств, а также повышает предсказуемость платежей.

Риск роста задолженности из-за одного лишь переноса срока оплаты эксперт считает ограниченным. При заблаговременной подготовке изменения могут, напротив, сократить число технических просрочек, уверен эксперт. Однако при отсутствии такой подготовки в отдельных случаях возможны локальный рост задолженности и кассовые разрывы, заключил Шедько.

Ранее сообщалось, что взыскание долгов за ЖКХ планируют перевести на цифровую платформу.