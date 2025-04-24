Россиянам рассказали, как выгодно разделить имущество при разводе

Договоренности при разводе лучше фиксировать у нотариуса — кто что получает и в каких долях. В этом случае пересмотреть ранее достигнутые договоренности в дальнейшем, скорее всего, не получится, заявил «Газете.Ru» адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин.

«Имущество при разводе делится как в принудительном порядке через суд (обычно 50% на 50%), так и по договоренности (в любых долях или пообъектно). Есть два варианта, как зафиксировать эту договоренность. Можно сделать это через суд, заключив мировое соглашение в любой момент процесса. Но гораздо проще будет, если обратиться к нотариусу», — отметил Бахилин.

По его словам, например, муж решил при разводе забрать машину, но оставил жене квартиру. Квартира была дороже машины, супруги пошли к нотариусу и оформили соглашение. Однако потом муж передумал и захотел пересмотреть договоренности или, например, жена решила, что машина ей тоже нужна. В этом случае отказаться от соглашения через суд и разделить все 50% на 50%, если второй супруг против, скорее всего, уже не получится, предупредил юрист.

Он добавил, что при разделе между супругами крупного бизнеса, включающего в себя различные активы, лучше привлечь квалифицированного юриста, так как там много юридических нюансов.

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