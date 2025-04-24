Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как выгодно разделить имущество при разводе

Адвокат Бахилин: нотариус фиксирует доли при разводе без шанса на пересмотр
close
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Договоренности при разводе лучше фиксировать у нотариуса — кто что получает и в каких долях. В этом случае пересмотреть ранее достигнутые договоренности в дальнейшем, скорее всего, не получится, заявил «Газете.Ru» адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин.

«Имущество при разводе делится как в принудительном порядке через суд (обычно 50% на 50%), так и по договоренности (в любых долях или пообъектно). Есть два варианта, как зафиксировать эту договоренность. Можно сделать это через суд, заключив мировое соглашение в любой момент процесса. Но гораздо проще будет, если обратиться к нотариусу», — отметил Бахилин.

По его словам, например, муж решил при разводе забрать машину, но оставил жене квартиру. Квартира была дороже машины, супруги пошли к нотариусу и оформили соглашение. Однако потом муж передумал и захотел пересмотреть договоренности или, например, жена решила, что машина ей тоже нужна. В этом случае отказаться от соглашения через суд и разделить все 50% на 50%, если второй супруг против, скорее всего, уже не получится, предупредил юрист.

Он добавил, что при разделе между супругами крупного бизнеса, включающего в себя различные активы, лучше привлечь квалифицированного юриста, так как там много юридических нюансов.

Ранее стало известно, какие квартиры выбирают россияне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами