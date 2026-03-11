Размер шрифта
Депутат Госдумы раскритиковал идею сбора с операторов доставки в пользу «Почты России»

Депутат Каргинов: инициатива о сборе в пользу «Почты России» не решит проблему
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Предложенный Минцифры России законопроект, предполагающий введение обязательного денежного сбора с операторов доставки в размере 3% от доходов за межгородские посылки, не повысит эффективность «Почты России», а также создаст недобросовестную конкуренцию и ряд других проблем. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Каргинов.

Парламентарий отметил, что в случае принятия закона полученные средства — не менее 90 млрд рублей в год — пойдут на непрозрачные расходы.

«При наличии огромного финансирования мы столкнемся с массой завышенных расходов и не решим главный вопрос: повышение заработной платы работников. А без кадров никакие новые помещения проблему не решат», — подчеркнул Каргинов.

Он добавил, что расходы лягут на продавцов, что приведет к росту цен на товары.

Также, по мнению депутата, рынок получит опасный прецедент — компенсацию убытков одной компании за счет успешных бизнесов, что также создаст новые барьеры. В частности, участникам рынка придется получить статус оператора с уставным капиталом от 5 млн руб. и соответствующие лицензии.

По словам Каргинова, для решения проблему в первую очередь нужно оптимизировать расходы «Почты России» и развивать добровольное и взаимовыгодное партнерство с платформами.

«Именно взаимовыгодность даст более эффективный результат и для покупателей, и для предпринимателей, и для государства. А введение любых поборов с успешных предприятий, независимо от формы собственности, в пользу нерадивых хозяйственников мы уже проходили. К сожалению, испытание историей такой опыт не выдержал», — резюмировал парламентарий.

Каргинов также призвал Минцифры и коллег доработать проект с участием отрасли.

Ранее инициативу раскритиковал замглавы комитета по экономической политике Михаил Делягин. Он назвал «безумием» денежный сбор с маркетплейсов в пользу «Почты России».

 
