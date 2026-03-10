Размер шрифта
Российскому бизнесу помогут адаптироваться к изменениям в налоговом законодательстве

В России запущена программа налоговой адаптации для предпринимателей
В России в связи с налоговой реформой запущена специальная программа адаптации предпринимателей к новым условиям. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Получить разъясняющую информацию и поддержку экспертов предприниматели могут в любом центре «Мой бизнес».

Также в рамках программы адаптации действуют бесплатные курсы повышения квалификации для бухгалтеров по работе с НДС.

Кроме того, предприниматели могут получить бухгалтерское сопровождение и помощь в подборе оптимальной системы налогообложения.

«Изменения в налоговом законодательстве создают новые вызовы для малого и среднего бизнеса. Задача национального агентства «Мой бизнес» — не просто информировать предпринимателей, а помогать им адаптироваться к новым условиям», — подчеркнул исполнительный директор Национального агентства «Мой бизнес» Максим Огладков.

Он добавил, что с этой целью еще в прошлом году было заключено соглашение о сотрудничестве с бухгалтерией для бизнеса «Мое дело». Оно позволит предпринимателям, особенно небольшим компаниям, закрыть накопившиеся бухгалтерские вопросы и спокойнее адаптироваться к новым требованиям.

Особое внимание также уделяется технологическим и производственным стартапам, бизнесу в сфере креативных индустрий и другим определенным на уровне региона приоритетными направлениям.

Также по предложению Минэкономразвития в 2026–2028 годах в России увеличены объемы поддержки предпринимателей — за счет средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в число ключевых задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» входит упрощение ведения бизнеса и создания новых компаний. Для этого, в частности, проведена реформа документооборота, существенно сократившая бюрократическую нагрузку на предпринимателей.

 
