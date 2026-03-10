Размер шрифта
Бизнес

В России отметят проекты бизнеса и государства в сфере экономики данных

В 2026 премию «ЦИПР Диджитал» вручат по 12 номинациям
Пресс-служба ЦИПР

В России дан старт приема заявок на премию «ЦИПР Диджитал-2026». Она пройдет в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2026» и призвана популяризировать отечественные проекты и разработки в области экономики данных и цифровых технологий, сообщили организаторы.

Уточняется, что принять участие в премии могут компании, ведомства, субъекты России и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области экономики данных.

Оценивать проекты будут лидеры отрасли и ключевые эксперты в области цифровых технологий.

В 2026 году подать заявку на премию можно в 12 номинациях: «Здоровье нации», «Промышленный масштаб», «Цифровое преОбразование», «Умный транспорт», «Цифровая энергия», «Городские решения», «Зеленая цифра», «Лучший финтех-проект», «Лучшая цифровая платформа», «Лидер цифровой трансформации», «Лучшее применение ИИ» и «Легенды инфобеза».

Для номинирования проекта участникам необходимо зарегистрироваться на конференцию ЦИПР и подать заявку на сайте конференции до 10 апреля.

Определение победителей будет происходить в несколько этапов. 17 апреля лонг-лист опубликуют на сайте премии, участники ЦИПР смогут проголосовать за представленные проекты. 24 апреля будет сформирован шорт-лист.

С 28 апреля по 8 мая члены жюри выберут победителя из шорт-листа в каждой из номинаций.

Церемония награждения победителей состоится в Нижнем Новгороде в рамках конференции.

Официальным медиапартнером ЦИПР выступает медиахолдинг Rambler&Co, информационными партнерами — «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».

Ранее сообщалось, что за время проведения премии в ней приняли участие более 1000 организаций из свыше 60 субъектов России. Лауреатами стали ведущие отечественные ИТ-компании, крупные корпорации и государственные ведомства, а также перспективные технологические компании и профильные специалисты.

 
