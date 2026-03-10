Россиянам напомнили, кто может не платить взносы на капитальный ремонт

Взносы на капитальный ремонт обязаны платить все собственники квартир в многоквартирных домах, включенных в региональную программу. Однако в ряде случаев жильцы могут быть полностью или частично освобождены от этих платежей, сообщил «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, к их числу относятся пенсионеры 70–80 лет и старше.

«Чаще всего споры вокруг взносов возникают в новостройках. Во многих регионах для таких домов действуют так называемые каникулы — период после ввода здания в эксплуатацию, в течение которого платить за капремонт не требуется. Обычно он составляет от трех до пяти лет, однако конкретные сроки устанавливаются региональными властями. Еще один предмет обсуждений — куда направляются собранные средства. Деньги могут поступать либо в «общий котел» регионального оператора, либо на специальный счет конкретного дома. Второй вариант считается более прозрачным, поскольку позволяет жильцам контролировать накопления и сроки ремонта, однако для его использования необходима активная работа совета дома и участие собственников», — отметил Трепольский.

По его словам, при этом ряд категорий граждан освобожден от уплаты взносов полностью или получает компенсацию части расходов.

«Так, жители аварийных домов или зданий, подлежащих сносу, не обязаны платить за капитальный ремонт. Пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на стопроцентную компенсацию взносов. Для пенсионеров старше 70 лет, а также инвалидов I и II групп и ветеранов боевых действий предусмотрена компенсация в размере 50%», — подчеркнул финансист.

Он добавил, что льготы чаще всего предоставляются не в виде освобождения от платежа, а как компенсация. Это означает, что собственник сначала оплачивает взнос полностью, после чего часть средств возвращается на его счет через органы социальной защиты, заключил финансист.

