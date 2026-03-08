Размер шрифта
Bloomberg узнал о резком падении добычи нефти в Ираке

Bloomberg: из-за нехватки танкеров добыча нефти в Ираке упала примерно на 60%
Brendan McDermid/Reuters

Добыча нефти в Ираке резко упала на фоне конфликта в Иране, из-за которого сейчас фактически парализованы танкерные перевозки через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В данный момент страна добывает от 1,7 до 1,8 млн баррелей нефти в сутки против примерно 4,3 млн баррелей до начала военного конфликта», — сказали источники агентства.

По данным источников, нехватка танкеров для экспорта нефти вынудила Ирак резко сократить добычу, так как поставки из региона затруднены. В связи с дефицитом судов нефтедобывающие страны Персидского залива вынуждены направлять сырье в хранилища, но их свободные мощности быстро снижаются.

До этого сообщалось, что популярный пляж Хиккадува на Шри-Ланке оказался загрязнен нефтью, это произошло после того, как в Ормузском проливе был атакован нефтяной танкер.

Ранее в США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана».

 
