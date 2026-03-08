Стало известно об убытках африканских авиакомпаний из-за ближневосточного конфликта

Авиакомпании Африки пострадали от обострения ближневосточного конфликта. Об этом пишет журнал The Africa Report.

Так, африканским перевозчикам, которые в значительной степени зависят от этих транзитных пунктов для полетов на Ближний Восток, а также транзитом в Европу и Азию, пришлось отменить или перенаправить множество рейсов уже в начале эскалации. Пришлось в срочном порядке пересматривать расписание как пассажирских, так и грузовых рейсов, следует из материала.

Самые серьезные потери несет египетская национальная компания EgyptAir, осуществляющая рейсы в 11 стран ближневосточного региона. Обострение в регионе вынудило компанию уменьшить количество полетов со 100 до 47 в сутки. Другой пострадавший африканский авиагигант, Ethiopian Airlines, которая предлагает рейсы в Амман, Тель-Авив, Даммам и Бейрут, объявила об отмене ряда рейсов. Третий купный перевозчик — компания Royal Air Maroc также сократила количество полетов в регион.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее российский самолет эвакуировал иранских дипломатов из Ливана в Россию.