«МегаФон» обеспечит работу системы учета электроэнергии «РусГидро»

«МегаФон» обеспечит работу интеллектуальной системы учета электроэнергии «РусГидро», сообщает пресс-служба оператора.

В рамках подписанного соглашения интеллектуальная система учета, которая охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, перейдет в облако «МегаФона». На сегодняшний день интернет вещей (IoT) уже внедрен в контур 12 энергосбытовых и сетевых организаций в разных регионах России. Ожидается, что к 2030 году количество устройств в облаке превысит два миллиона.

«Мы принимаем в эксплуатацию систему, сопоставимую по масштабу с инфраструктурой целого мегаполиса: более миллиона устройств, объединенных в единую интеллектуальную сеть. Берем на себя полный цикл — от связи приборов с платформой до техподдержки ПО», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Она добавила, что компания также минимизирует время технических работ и обеспечивает бесперебойный доступ клиентов к сервисам, а заказчика – к управленческому контуру. Это реализовано за счет продуманной архитектуры и резервирования.

«МегаФон» обеспечивает отказоустойчивость и многоуровневое резервирование данных в трех территориально распределенных ЦОДах уровня Tier III. Для защиты информации применяется ролевая модель доступа, а все события передаются в корпоративный центр энергетической компании», — отметила Талдыкина.