Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Бизнес

«МегаФон» обеспечит работу системы учета электроэнергии «РусГидро»

Cистема учета РусГидро мигрировала в облако «МегаФона»
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

«МегаФон» обеспечит работу интеллектуальной системы учета электроэнергии «РусГидро», сообщает пресс-служба оператора.

В рамках подписанного соглашения интеллектуальная система учета, которая охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, перейдет в облако «МегаФона». На сегодняшний день интернет вещей (IoT) уже внедрен в контур 12 энергосбытовых и сетевых организаций в разных регионах России. Ожидается, что к 2030 году количество устройств в облаке превысит два миллиона.

«Мы принимаем в эксплуатацию систему, сопоставимую по масштабу с инфраструктурой целого мегаполиса: более миллиона устройств, объединенных в единую интеллектуальную сеть. Берем на себя полный цикл — от связи приборов с платформой до техподдержки ПО», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Она добавила, что компания также минимизирует время технических работ и обеспечивает бесперебойный доступ клиентов к сервисам, а заказчика – к управленческому контуру. Это реализовано за счет продуманной архитектуры и резервирования.

«МегаФон» обеспечивает отказоустойчивость и многоуровневое резервирование данных в трех территориально распределенных ЦОДах уровня Tier III. Для защиты информации применяется ролевая модель доступа, а все события передаются в корпоративный центр энергетической компании», — отметила Талдыкина.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!